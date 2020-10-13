Музей історії Полтавської битви презентував залу «На терезах часу»

Туристи та шанувальники історії відтепер зможуть ознайомитися з інформацією щодо наслідків Полтавської битви для кожної з кран-учасниць військового конфлікту в оновленій залі Музею історії Полтавської битви – «На терезах часу».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Полтава туристична» у Фейсбуці.

«13 жовтня 2020 року в онлайн-режимі відбулася презентація оновленої 9-ї зали Музею історії Полтавської битви – «На терезах часу». Експозиційний простір виставкової зали присвячений головним країнам-учасницям Великої Північної війни та Полтавської битви. Мовою експонатів прослідковується висвітлення наслідків військової події для кожної зі сторін», – йдеться в повідомленні.

«На терезах часу» / Фото: сторінка Музею історії Полтавської битви у Фейсбуці

Також музейна колекція доповнена вперше презентованою картиною «Апофеоз гетьмана України Івана Мазепи» (художник І. Гречановський). Висвітлення історичного матеріалу посилене мультимедійною апаратурою (телевізійними екранами з наборами навушників), за допомогою якої відвідувач має змогу отримати додаткову пізнавальну інформацію.

Читайте також: Музей гончарства в Опішному кличе на День відкритих дверей

Крім того, у межах відкриття оновленої зали відбулася презентація другого випуску «Збірника наукових статей за матеріалами круглих столів, присвячених пам’яті історика, архівіста, музейника Івана Павловського», який передали філіям міської централізованої бібліотечної системи, вищим навчальним закладам Полтави тощо.