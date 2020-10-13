Музей гончарства в Опішному кличе на День відкритих дверей

Жителі Опішнянської тергромади на Покрову, 14 жовтня, зможуть безкоштовно потрапити до Національного музею-заповідника українського гончарства. Усі іншим гостям вхід – платний.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці закладу в Фейсбуці.

"За традицією, 14 жовтня Національний музей-заповідник українського гончарства запрошує мешканців Опішнянської територіальної громади на День відкритих дверей (відвідування безкоштовне за умови посвідчення місця реєстрації на території ОТГ)", – йдеться в повідомлення.

Зазначається, що на усіх відвідувачів чекає найбільший у Центральній та Східній Європі парк глиняних скульптур, оглядові вежі з мальовничими краєвидами, фотозони, єдина в Україні колекція настінних глиняних панно, гончарні майстер-класи, перегляд пізнавальних історико-біографічних фільмів та інше.

Читайте також: Долиною річки Ворскла на Полтавщині прокладуть туристичний маршрут

Крім Національного музею-заповідника українського гончарства, для відвідувачів будуть відкриті всі його підрозділи:

Меморіальний музей-садиба славетної гончарки Олександри Селюченко;

Меморіальний музей-садиба гончарської родини Пошивайлів;

Меморіальний музей-садиба філософа й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа;

Музей мистецької родини Кричевських;

Центр розвитку духовної культури.

Фото: @MuseumOfPotteryInOpishnya