Музей гончарства в Опішному кличе на День відкритих дверей
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці закладу в Фейсбуці.
"За традицією, 14 жовтня Національний музей-заповідник українського гончарства запрошує мешканців Опішнянської територіальної громади на День відкритих дверей (відвідування безкоштовне за умови посвідчення місця реєстрації на території ОТГ)", – йдеться в повідомлення.
Зазначається, що на усіх відвідувачів чекає найбільший у Центральній та Східній Європі парк глиняних скульптур, оглядові вежі з мальовничими краєвидами, фотозони, єдина в Україні колекція настінних глиняних панно, гончарні майстер-класи, перегляд пізнавальних історико-біографічних фільмів та інше.
Крім Національного музею-заповідника українського гончарства, для відвідувачів будуть відкриті всі його підрозділи:
- Меморіальний музей-садиба славетної гончарки Олександри Селюченко;
- Меморіальний музей-садиба гончарської родини Пошивайлів;
- Меморіальний музей-садиба філософа й колекціонера опішненської кераміки Леоніда Сморжа;
- Музей мистецької родини Кричевських;
- Центр розвитку духовної культури.
Фото: @MuseumOfPotteryInOpishnya