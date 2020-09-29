Британський національний парк через наплив туристів хочуть зробити платним

У британському Уельсі пропонують запровадити плату за відвідування національного парку "Сноудонія" та інших через "навалу" туристів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

У зв’язку з пандемією коронавірусу цього літа більшість британців провели свої відпустки у межах країни. Тож охочих відвідати популярні місця стало в рази більше.

Зокрема, один із найпопулярніших у країні національних парків "Сноудонія" влітку потерпав від напливу відвідувачів, яких виявлялося більше, ніж кількість, на яку розрахована інфраструктура.

Оскільки місць для паркування не вистачало, люди заставляли сотнями авто вузькі гірські дороги. У липні лише за один день за неправильне паркування оштрафували 180 водіїв автомобілів. На стежках всередині парку скупчувалися натовпи.

"Для нас це було важким і несподіваним ударом, ми ніколи не стикалися ні з чим таким – усе через кількість відвідувачів", – зазначив Пітер Разерфорд із адміністрації парку.

Щоб підтримувати порядок, цьому нацпарку в "найгарячіший" сезон довелося залучити понад 100 волонтерів.

На тлі цієї ситуації від самих парків та політичних сил лунають заклики збільшити фінансування для Сноудонії та ще двох парків – Маяків Брекон та Пемброкширського узбережжя, щоб вони могли краще підготуватися до великої кількості відвідувачів.

В уряді Уельсу раніше повідомили, що додатково виділили національним паркам 800 тисяч фунтів стерлінгів (близько 1 мільйона доларів) на подолання впливу епідемії COVID -19.

Треба зауважити, що у Сноудонії розташована найвища вершина Англії та Уельсу (Сноудон, 1085 метрів) і найбільше озеро.

Фото: alzheimers.org.uk