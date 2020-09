QR-коди на херсонських кавунах дали 1,5 тисячі заходів на TripMustGoOn за тиждень

У Херсоні презентували результати проєкту "Trip Must Go On", у межах якого розробили наліпки з QR-кодами для кавунів, провели конкурс "Найкраща ідея сувеніру", створили відеоролики про туризм Херсонщини та онлайн-путівник.

Про це 22 вересня під час пресконференції розповів головний координатор туристично-контентного проєкту "Trip Must Go On" Павло Білецький, повідомляє кореспондент Укрінформу. Частина кавунів з наклейками із QR-кодом, за яким можна ознайомитися з інформацією про цікаві локації регіону на туристичному порталі, потрапила у супермакети Києва на баржі. З'явилися вони й у інших містах України, куди їх доправляли автотранспортом. За словами Білецького, за перший тиждень продажу кавунів з QR-кодом було зафіксовано 1,5 тисячі заходів на туристичний портал TripMustGoOn з цих наліпок. "У середньому, на добу відбувається 180-200 заходів саме з QR-кодів, середній час перебування на сайті відвідувача – 5 хвилин 23 секунди. Українці сприйняли це як квест: піти у супермаркет, купити кавун з QR-кодом та зайти на сайт, який вже наповнювався інформацією", – розповів координатор проєкту. Він додав, що є домовленість наступного року наклеїти "туристичні" QR-коди на всі кавуни, що проходитимуть через одну з українських торговельних мереж. Цьогоріч на херсонських кавунах розмістили 201 тисячу наліпок із QR-кодами. Для участі ж у конкурсі "Найкраща ідея сувеніру", як повідомили організатори, було надіслано 226 заявок від 30 учасників. У номінації "Найкраща ідея одягу чи аксесуару" перемогла дизайнерка Олена Дунаєва. Її роботи сподобалися журі, яке вирішило використати відразу два варіанти дизайну футболок та шоперів (сумок), також до набору увійшла листівка. У номінації "Найкраща ідея для сувеніру посуду та декору" перемогу здобула робота Юлії Зайкіної – сувенірна тарілка з зображенням карти Херсона. Зауважується, що за цією картою дійсно можна визначити місцезнаходження покупця сувеніру. У номінації "Найкраща ідея для друкованих або паперових виробів" перемогла Дар'я Пахомова з плакатом "Маяки Херсонщини" (їх в області вісім). Найкращою ідеєю для магніту чи брелоку визнали роботу "Кавун" (автор Антоніна Селецька). У межах проєкту створено також чат-бот в Телеграмі та Фейсбуці – путівник для гостей Херсонщини. Бот надає гостям туристичну інформацію та виконує функцію "провідника" на порталі. "Бот відповідає на запитання, що виникають у туриста: що побачити, як доїхати, де зупинитися. Дуже хочеться, щоб бізнес чи власники туристичних локацій долучалися до порталу і до чат-боту", – сказав Білецький. Проєкт реалізує ГО "Центр живої історії "Олешшя", що є співзасновником Регіональної туристичної організації "Туризм Херсона", за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), у партнерстві з управлінням туризму та курортів Херсонської облдержадміністрації. Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині відбувся туристично-контентний проєкт "TripMustGoOn". Для херсонських кавунів у межах проєкту створили наліпки з QR-кодами.