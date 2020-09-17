Зеленський планує залучити австрійський бізнес до розбудови гірськолижних курортів Карпат

Австрійські бізнесмени готові брати участь у реалізації проєктів з розвитку інфраструктури українських Карпат, зокрема в інвестуванні у будівництво гірськолижних курортів.

Про це у Львові повідомив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає кореспондент Укрінформу.

Зеленський зазначив, що 15 вересня під час візиту до Австрії він обговорив ці питання з канцлером та представниками бізнесу.

"У мене було важливе питання – це розвиток Карпат, особливо залучення інвестицій на гірськолижні курорти. Ми домовилися, що після COVID-19 зможемо зібрати австрійський бізнес та фахівців. Я готовий навіть виділити наш літак, щоб зібрати всіх бізнесменів Австрії і зустріти в наших Карпатах, щоб показати усі перспективи", – наголосив Зеленський.

Він додав, що завдяки гірськолижним курортам Австрія щороку отримує 15 млрд євро прибутку.

Зеленський підкреслив, що українська держава готова забезпечити інфраструктуру, а також нагадав, що в Карпатах триває масштабний ремонт доріг.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 17 вересня, Президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою на Львівщині.

Зеленський під час візиту в Австрію 15 вересня запросив австрійських інвесторів долучитися до реалізації інфраструктурних проєктів в Україні, зокрема до тунелебудування та створення гірськолижних курортів.

Фото: president.gov.ua