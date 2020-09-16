Фестиваль ремесел

Фестиваль ремесел "Дунстан" повернеться в офлайн

Укрінформ
Поблизу Вінниці вихідними, 19-20 вересня, влаштують фестиваль ремесел "Дунстан", який у двох форматах поєднає дух середньовічної Англії та давні українські мистецькі традиції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці заходу в фейсбуці

"19-20 вересня відбудеться другий Всеукраїнський фестиваль ремесел "Дунстан". Захід проводитиметься в онлайн- та офлайн-форматах на території Центру ремесел "Дунстан" у селі Стадниця (6 км від Вінниці). Фестиваль носить ім'я покровителя ковалів, ювелірів та музикантів – святого Дунстана,  який жив у X столітті у британському місті Гластонбері", – йдеться у повідомленні. 

На учасників заходу чекатимуть 16 майстер-класів з народних ремесел та кулінарії, шоу середньовічного бою, екскурсія до музею середньовічної Британії, інтерактивна гра "Ремесла України", флешмоб із середньовічних танців, ігри та концерт старовинної музики.

Ознайомитися з детальною програмою фестивалю ремесел "Дунстан" та пройти реєстрацію можна за посиланням

Захід пройде за підтримки Українського культурного фонду.

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Як зауважили організатори, щоб запобігти скупченню людей, кількість учасників фестивалю обмежена. Охочим радять завчасно придбати квитки. Водночас участь в онлайн-форматі фестивалю – безкоштовна. Для цього потрібно підписатися на ютюб-канал заходу. 

Упродовж офлайн-частини фестивалю, обіцяють організатори, всі необхідні запобіжні заходи та правила безпеки в умовах пандемії коронавірусу буде дотримано.

Як повідомляв Укрінформ, цьогоріч фестиваль ремесел "Дунстан" планували провести тільки в онлайн-форматі – це була вимога Українського культурного фонду в межах дотримання карантинних обмежень. Водночас, в разі скасування до вересня карантину, організатори розглядали варіант "оживити" фестиваль ярмарками та майстер-класами.

Зазвичай фестиваль середньовічних ремесел "Дунстан" проводився у травні, але цьогоріч через коронавірус його перенесли на вересень.

За оцінками Українського культурного фонду, "Дунстан" увійшов до топ-10 найкращих фестивалів України 2019 року. Загальна вартість заходу становить 600 тисяч гривень: 60% фінансує УКФ, а решту – партнери. Торік фестиваль відвідала понад тисяча осіб.

Фото: i-vin.info

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