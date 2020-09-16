Фестиваль ремесел "Дунстан" повернеться в офлайн

Поблизу Вінниці вихідними, 19-20 вересня, влаштують фестиваль ремесел "Дунстан", який у двох форматах поєднає дух середньовічної Англії та давні українські мистецькі традиції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці заходу в фейсбуці.

"19-20 вересня відбудеться другий Всеукраїнський фестиваль ремесел "Дунстан". Захід проводитиметься в онлайн- та офлайн-форматах на території Центру ремесел "Дунстан" у селі Стадниця (6 км від Вінниці). Фестиваль носить ім'я покровителя ковалів, ювелірів та музикантів – святого Дунстана, який жив у X столітті у британському місті Гластонбері", – йдеться у повідомленні.

На учасників заходу чекатимуть 16 майстер-класів з народних ремесел та кулінарії, шоу середньовічного бою, екскурсія до музею середньовічної Британії, інтерактивна гра "Ремесла України", флешмоб із середньовічних танців, ігри та концерт старовинної музики.

Ознайомитися з детальною програмою фестивалю ремесел "Дунстан" та пройти реєстрацію можна за посиланням.

Захід пройде за підтримки Українського культурного фонду.

Як зауважили організатори, щоб запобігти скупченню людей, кількість учасників фестивалю обмежена. Охочим радять завчасно придбати квитки. Водночас участь в онлайн-форматі фестивалю – безкоштовна. Для цього потрібно підписатися на ютюб-канал заходу.

Упродовж офлайн-частини фестивалю, обіцяють організатори, всі необхідні запобіжні заходи та правила безпеки в умовах пандемії коронавірусу буде дотримано.

Як повідомляв Укрінформ, цьогоріч фестиваль ремесел "Дунстан" планували провести тільки в онлайн-форматі – це була вимога Українського культурного фонду в межах дотримання карантинних обмежень. Водночас, в разі скасування до вересня карантину, організатори розглядали варіант "оживити" фестиваль ярмарками та майстер-класами.

Зазвичай фестиваль середньовічних ремесел "Дунстан" проводився у травні, але цьогоріч через коронавірус його перенесли на вересень.

За оцінками Українського культурного фонду, "Дунстан" увійшов до топ-10 найкращих фестивалів України 2019 року. Загальна вартість заходу становить 600 тисяч гривень: 60% фінансує УКФ, а решту – партнери. Торік фестиваль відвідала понад тисяча осіб.

Фото: i-vin.info