У Кам'янці влаштують традиційний фестиваль повітряних куль

У Кам'янці-Подільському 2-4 жовтня відбудеться традиційний фестиваль повітряних куль.

Про це написав у фейсбуці міський голова Михайло Сімашкевич, повідомляє Укрінформ.

Посадовець пообіцяв яскраві емоції усім, "хто полюбляє красу середньовічних міст, відчуття свободи і кольорові аеростати". Й запевнив, що свято відбудеться із дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних норм.

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Як повідомляв Укрінформ, наразі Кам'янець-Подільський з огляду на ситуацію з поширенням коронавірусу перебуває у "помаранчевій" епідеміологічній зоні.

В Україні за минулу добу, 15 вересня, виявили 2 958 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 162 660. Вилікувалися 72 324 особи, зафіксовано 3 340 летальних випадків.