У Кам'янці влаштують традиційний фестиваль повітряних куль
Укрінформ
У Кам'янці-Подільському 2-4 жовтня відбудеться традиційний фестиваль повітряних куль.
Про це написав у фейсбуці міський голова Михайло Сімашкевич, повідомляє Укрінформ.
Посадовець пообіцяв яскраві емоції усім, "хто полюбляє красу середньовічних міст, відчуття свободи і кольорові аеростати". Й запевнив, що свято відбудеться із дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних норм.
Як повідомляв Укрінформ, наразі Кам'янець-Подільський з огляду на ситуацію з поширенням коронавірусу перебуває у "помаранчевій" епідеміологічній зоні.
В Україні за минулу добу, 15 вересня, виявили 2 958 нових випадків зараження коронавірусом, від початку епідемії загалом їх зафіксовано 162 660. Вилікувалися 72 324 особи, зафіксовано 3 340 летальних випадків.