У Кропивницькому влаштують чотириденний фестиваль вуличної їжі

У Кропивницькому впродовж чотирьох днів – з 30 вересня до 3 жовтня – триватиме фестиваль вуличної їжі "Єлисавет Смак Fest", на якому представлять страви з різних країн світу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міжнародної агропромислової виставки з польовою демонстрацією техніки "AgroExpo".

"У межах Міжнародної агропромислової виставки "AgroExpo" цьогоріч відбудеться фестиваль вуличної їжі "Єлисавет Смак Fest", який надасть змогу кожному відвідувачу посмакувати різноманітними стравами кухонь народів світу. Святкова атмосфера фестивалю чекає на вас з 30 вересня по 3 жовтня в м. Кропивницький", – йдеться в повідомленні.

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За словами організаторів, найкращі ресторани та кафетерії запропонують відвідувачам українські борщ та вареники з різноманітною начинкою, польський бігус та угорський бограч, вірменську долму та хашламу, узбецький плов, шурпу та лагман, чеську рульку та білоруські деруни з грибами, тунець на грилі по-французьки та іспанську паельяю, американське барбекю та багато інших смаколиків.