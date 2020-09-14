На Волині туристам покажуть найбільше в Україні поле лілій
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці заходу в фейсбуці.
"Найочікуваніша подія осені для шанувальників квітів. На вас чекають найбільше поле лілій в Україні (загалом 95 сортів)… і поле хризантем, різнобарв’я майорів, айстр, гладіолусів, декоративних гарбузів та багато інших квітів", – йдеться в повідомленні.
Триватиме свято квітів упродовж трьох днів – з 18 до 20 вересня на 36-му кілометрі траси Луцьк – Ковель.
Організатори обіцяють тематичні осінні фотозони, а також гастрозону з гарбузовими смаколиками, кукурудзою на грилі, пловом, бограчем, шашликом, крафтовим пивом, кавою, глінтвейном та медовими ласощами.
Дійство відбудеться на полях, де навесні проводиться фестиваль тюльпанів "Волинська Голландія". Однак цьогоріч через карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу цей захід не відбувся.