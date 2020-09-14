На Волині туристам покажуть найбільше в Україні поле лілій

На території "Волинської Голландії" – полях поблизу траси Луцьк – Ковель біля села Свидники Волинської області – 18-20 вересня відбудеться свято квітів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці заходу в фейсбуці.

"Найочікуваніша подія осені для шанувальників квітів. На вас чекають найбільше поле лілій в Україні (загалом 95 сортів)… і поле хризантем, різнобарв’я майорів, айстр, гладіолусів, декоративних гарбузів та багато інших квітів", – йдеться в повідомленні.

Триватиме свято квітів упродовж трьох днів – з 18 до 20 вересня на 36-му кілометрі траси Луцьк – Ковель.

Організатори обіцяють тематичні осінні фотозони, а також гастрозону з гарбузовими смаколиками, кукурудзою на грилі, пловом, бограчем, шашликом, крафтовим пивом, кавою, глінтвейном та медовими ласощами.

Дійство відбудеться на полях, де навесні проводиться фестиваль тюльпанів "Волинська Голландія". Однак цьогоріч через карантин у зв’язку з пандемією коронавірусу цей захід не відбувся.