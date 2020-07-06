Відвідувачі фестивалю "Дунстан" зможуть стати середньовічними майстрами

У селі Стадниця поблизу Вінниці у вересні планують провести фестиваль середньовічних ремесел "Дунстан" з майстер-класами в режимі онлайн.

Про це заявив організатор фестивалю Сергій Десяк, повідомляє Vlasno.info.

"Буде два дні (19-20 вересня) насичених заходів. Основна частина – це онлайн-формат, зокрема 16 майстер-класів в режимі реального часу. Майстри демонструватимуть різні середньовічні технології ремесла, серед яких теслярні майстер-класи, вишивка, вироби з каміння, вироби на вогні тощо", – розповів Десяк.

У програмі фестивалю – онлайн-шоу з середньовічного бою, екскурсія до музею середньовічної Британії просто неба. Також відвідувачі побачать інсталяції меча Ескалібур у камені, Гластонберійський терен, Помпейську піч, на якій проводитимуться кулінарні майстер-класи.

Новація фестивалю – будь-хто зможе замовити собі середньовічний набір ремісника і в інтерактивному форматі за вказівками майстрів виготовити власний середньовічний виріб.

Зазвичай фестиваль середньовічних ремесел "Дунстан" проводився у травні, але цьогоріч через коронавірус його перенесли на вересень.

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Зазначається, що онлайн-формат був вимогою Українського культурного фонду в межах дотримання карантинних обмежень. Але завдяки онлайн-формату організатори планують охопити аудиторію в 100 тисяч відвідувачів. Якщо ж до вересня карантин буде скасовано – фестиваль "оживе" ярмарками та майстер-класами.

За оцінками Українського культурного фонду, "Дунстан" увійшов до топ-10 найкращих фестивалів України 2019 року. Загальна вартість заходу становить 600 тисяч гривень: 60% фінансує УКФ, а решту – партнери.

Торік фестиваль відвідала понад тисяча осіб, але якщо до вересня скасують карантині обмеження, планується побачити втричі більше.