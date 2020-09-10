У Дніпрі відтепер можна проїхатися віртуальною канатною дорогою

Знамениту канатку «воскресили» в Технічному музеї Дніпра «Машини часу», де відбулося відкриття незвичайної експозиції «3D-Kabinka».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Відкритий».

«У Дніпрі презентували проєкт «3D-Kabinka». Відтепер мешканці та гості міста можуть в режимі віртуальної реальності покататися на канатній дорозі, яка не функціонує вже багато років», – йдеться в повідомленні.

Канатну дорогу, яка з'єднувала історичний центр міста з Монастирським островом, відкрили 1968 року. Охочі відпочити на пляжі могли з комфортом проїхатися канаткою. Не треба було долати кілька кілометрів, щоб потрапити до зони відпочинку. Однак за кілька десятиліть, пише видання, канатна дорога занепала, охочих інвестувати в її реконструкцію не було. У 2007 році канатку закрили.

«3D-Kabinka» у Дніпрі / Фото: Микола М’якшиков, Укрінформ

З розвитком технологій стало можливим пережити враження від «повітряної» подорожі на Монастирський острів у режимі віртуальної реальності.

«Першим моїм проектом в цьому форматі була подорож на даху тролейбуса. Кожен міг одягнути окуляри віртуальної реальності й покататися. Про це дізнався директор музею «Машини часу» Михайло Прудніков. Близько двох місяців тому він запропонував співпрацю. Ми зібрали команду ініціативних людей і провели зйомки. Відтепер відвідувачі музею можуть зрозуміти, що відчували дніпряни, коли каталися на канатці», – сказав один з ініціаторів створення 3D-кабінки Артем Костюк.

За його словами, в зйомках брав участь архітектор канатної дороги Едуард Чубаров. Наприкінці віртуальної подорожі він вітає відвідувачів Монастирського острова.

Кабінка канатної дороги не бутафорська. Її передала музею міська влада.

«Кабінку нам надав департамент транспорту міськради. Кожен, хто захоче здійснити 3D-подорож, побачить, що відбувається навколо кабінки. Огляд – 360 градусів», – зауважив директор музею «Машини часу» Михайло Прудніков.

За словами Костюка, проєкт покликаний підвищити інтерес до історії міста і його сучасності. І, можливо, незабаром дніпряни знову зможуть покататися канатною дорогою – але вже не віртуальною, а відновленою.