Прем’єрний путівник Вінницею розвінчуватиме ілюзії про місто

Перший офіційний путівник Вінницею презентують онлайн у суботу, 12 вересня, – з нагоди дня народження міста.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міськради у фейсбуці.

"Прем’єра першого офіційного путівника Вінницею відбудеться в день народження міста, 12 вересня о 12:00, онлайн на сторінці Visit Vinnytsia. Новий путівник – це як своя Вінниця в кишені. Яскравий, змістовний, компактний. Він розкаже туристам навіть те, чого не знають самі вінничани. Він розвінчає ілюзії про "місто на один день". Ви з подивом дізнаєтеся, якою різнобарвною може бути подорож до столиці Поділля", – йдеться в повідомленні.

У міськраді зазначили, що Вінниця сьогодні – повноцінна дестинація, приваблива для внутрішнього туриста та закордонного гостя, незалежно від віку та статі. Вона привертає увагу мальовничими локаціями, цікавими атракціями, унікальними екскурсійними маршрутами, глибоким історичним корінням і своєрідною гастрокультурою.

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Туристам за допомогою першого офіційного путівника Вінницею пропонують обирати готелі, смакувати у ресторанах різними кухнями світу, збирати свою колекцію креативних муралів, фонтанів, рідкісних мозаїк, незвичних скульптур, робити яскраві світлини у фотозонах, відвідувати музеї-рекордсмени з унікальними колекціями та дізнаватися факти з історії й архітектури міста. Крім того, в путівнику розміщено інформацію про костюмовані екскурсії й авторські тури, подільські страви і гастробренди.

На тих, хто стежитиме за яскравою презентацією туристичного путівника на фейсбук-сторінці Visit Vinnytsia, за інформацією організаторів, чекатиме сюрприз.