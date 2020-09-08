Стратегію розвитку туризму Вінниці схвалили на громадських слуханнях

У вінницькому хабі "Місто змістів" представники громадськості провели слухання щодо Стратегії розвитку туризму міста до 2030 року.

Про це повідомляє пресслужба Вінницької міської ради, передає Укрінформ.

Як зазначив директор департаменту маркетингу міста та туризму Олександр Вешелені, за сформованою візією Вінниця туристична у 2030 році має стати центром відпочинкового та ділового туризму на берегах Південного Бугу зі збереженою історичною автентикою, розвиненою мережею наземного та авіасполучення, зручною та безпечною туристичною інфраструктурою, з цілорічною та різноманітною програмою перебування, що поєднує сучасність з інтеркультурним минулим та дає змогу насолоджуватися містом і його околицями відвідувачам з різними фінансовими можливостями.

"Реалізація заходів Стратегії розвитку туризму передусім відбуватиметься через міські цільові програми, першу з яких на період 2021-2023 років уже розробляє профільний департамент міської ради. Для втілення цілей нашої стратегії існує достатньо широке поле залучення інвестицій та грантових коштів з українських і міжнародних фондів. Туризм у часи пандемії входить в пріоритети програм ЄС, США, ООН та інших організацій, а наявність розвиткових заходів і проєктів у галузевій стратегії міста в рази збільшує шанси отримати ресурси для впровадження інновацій, інфраструктурних змін, будівництва та реконструкції, підтримки малого та середнього підприємництва (зокрема, стимулювання об’єднання бізнесу для збільшення його конкурентоздатності)", – зауважив Вешелені.

Крім Стратегії розвитку туризму, на обговорення був винесений також Звіт про стратегічну екологічну оцінку, який не виявив негативного впливу передбачених заходів на довкілля. Після обговорення присутні одноголосно проголосували за схвалення тексту стратегії та звіту про її стратегічну екологічну оцінку.

Стратегія розвитку туризму міста Вінниці до 2030 року буде винесена для голосування депутатами Вінницької міської ради на найближчій сесії.

Загалом до роботи над Стратегією долучилися близько 60 представників туристичної сфери міста, які працювали над розробкою SWOT-аналізу, візією, стратегічними напрямками, новими туристичними продуктами та проєктами. Також перелік проєктних ідей могли наповнювати самі вінничани й вінничанки у форматі відкритого збору та туристичного хакатону.

Як повідомляв Укрінформ, на початку серпня у Вінниці стартувало двотижневе громадське обговорення Стратегії розвитку туризму міста до 2030 року.