“Вінниця в мініатюрі” запропонує туристам нові експонати

Цього літа туристична локація “Вінниця в мініатюрі”, що в Центральному парку культури і відпочинку, поповнилася чотирма моделями історичних будівель міста. Тепер їх там 16.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, серед нових експонатів – зменшені копії Єзуїтського монастиря, особняка капітана Длуголенцького, храму-усипальниці Миколи Пирогова, а також головного корпусу психоневрологічної лікарні ім. Ющенка з боковими флігелями. Читайте також: Вінницю в мініатюрі надрукували за допомогою ЗD Фото: Олександр Лапін/Укрінформ