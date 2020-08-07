Десятирічну стратегію розвитку туризму Вінниці винесли на обговорення

У Вінниці в п’ятницю, 7 серпня, стартувало двотижневе громадське обговорення Стратегії розвитку туризму міста до 2030 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міськради в Фейсбуці.

"Запрошуємо вас долучитися до громадського обговорення Стратегії розвитку туризму міста Вінниці до 2030 року. Громадське обговорення стартувало сьогодні, 7 серпня, триватиме 14 днів. Водночас розпочинається також громадське обговорення Звіту про стратегічну екологічну оцінку Стратегії розвитку туризму міста Вінниці до 2030 року, яке триватиме 30 днів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що над галузевим стратегічним документом, який визначить розвиток туризму міста на найближчі десять років, ще з липня 2019 року працювали департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міськради спільно з експертами ПРОМІС із залученням робочої групи з числа рестораторів, готельєрів, музейників, істориків, туроператорів тощо. За цей час близько 60 представників туристичної сфери міста працювали над розробленням SWOT-аналізу, візією, стратегічними напрямками, новими туристичними продуктами та проєктами. Також перелік проєктних ідей могли наповнювати самі вінничани в форматі відкритого збирання та туристичного хакатону.

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Ознайомитися з проєктом Стратегії розвитку туризму міста Вінниці до 2030 року можна за посиланням.

Усі охочі можуть надсилати свої зауваження та пропозиції у письмовій формі в департамент маркетингу міста та туризму Вінницької міськради (вул. Соборна, 59, каб. 628) або за допомогою електронної пошти: visitvinnytsia@vmr.gov.ua. Пропозиції прийматимуться до 21 серпня 2020 року включно.

Стратегія розвитку туризму міста Вінниці до 2030 року розроблена за підтримки проєкту міжнародної технічної допомоги "Партнерство для розвитку міст" (проєкт ПРОМІС), який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади.