Відпочинок під час пандемії: консул в Анталії дав поради українським туристам

Тест на COVID-19 варто робити в Україні, ще перед вильотом на відпочинок до Туреччини, а також слід ретельно обирати страхування та продовжити його термін з урахуванням можливого карантину.

Про це консул України в Анталії Емір Рустамов сказав у коментарі Укрінформу.

«Рекомендуємо перед відбуттям із України зробити тест на COVID-19, оскільки переважна більшість випадків виявлення інфікованих громадян України в Туреччині, зокрема з летальним завершенням, фіксується в перші дні після їхнього прибуття з України, а це означає, враховуючи двотижневий інкубаційний період цієї хвороби, що вони прибувають до Туреччини вже інфікованими», – наголосив Рустамов.

Він закликав громадян України, які планують здійснити туристичні подорожі до Туреччини, максимально відповідально ставитися до вибору страхового полісу, в якому обов'язково має бути покриття страхових випадків, пов'язаних із лікуванням COVID-19.

«Слід також бути готовим до ситуації, коли ті громадяни, які мали контакти з хворою на коронавірус людиною (наприклад, перебували в одному літаку, мікроавтобусі, готелі тощо), будуть ізольовані в карантинній зоні готелю на термін до 14 діб та матимуть пройти платне тестування на COVID-19», – попередив дипломат.

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Він наголосив, що дія страхового полісу має також покривати можливий термін ізоляції, бо він може перевищити тривалість туру. Крім того, туристу доведеться самостійно оплачувати додаткові дні перебування в готелі.

Дипломат також нагадав, що в Туреччині вжито нових епідзаходів, зокрема, постійний масковий режим запроваджено по всій країні, обмежено кількість пасажирів у громадському транспорті, здійснюються додаткові перевірки.

Як відомо, в ніч на 7 вересня в лікарні Анталії помер українець Аттіла Лях. Він прилетів на відпочинок з сім’єю 16 серпня, до лікаря звернувся 21 серпня, наступного дня його госпіталізували, пізніше перевели до реанімації та під’єднали до апарату ШВЛ. На момент смерті дія полісу страхування вже завершилася, страхова компанія відмовилася покривати витрати на лікування після закінчення терміну дії поліса та репатріацію тіла. Пізніше, після втручання українських дипломатів та розголосу, страхова компанія погодилася ввійти в положення та покрити витрати.