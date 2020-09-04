Швейцарія запровадила карантин для туристів з України

Уряд Швейцарії відніс Україну до переліку держав, після прибуття з яких необхідно проходити 10-денний карантин.

Як передає Укрінформ, про це свідчать оновлені дані, опубліковані на сайті швейцарського уряду.

Загалом до карантинного списку додано 10 нових держав. Окрім України, туди потрапили Хорватія, Ліван, Лівія, ОАЕ та інші держави.

Починаючи з наступного понеділка, 7 вересня, люди, які в’їжджатимуть до Швейцарії після перебування в одній з країн цього списку, матимуть пройти 10-денний карантин.

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Водночас зі списку виключили Бельгію, Сальвадор, Есватіні (Свазіленд), Казахстан, Киргизію, Люксембург, Мексику, Оман.

Як повідомлялося, станом на ранок 4 вересня у світі зафіксовано 26 471 714 випадків COVID-19, зокрема 873 223 летальних та 18 664 286 випадків одужання.

Фото: Keystone / Urs Flueeler