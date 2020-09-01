У вересні українці можуть подорожувати до Болгарії без тестів і карантину

МОЗ Болгарії дозволило громадянам України в'їжджати на територію країни без негативного тесту на коронавірус та необхідності проходження карантину.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомляє Посольство України у Республіці Болгарія.

«31.08.2020 р. оновлено рішення мінохорони здоров’я РБ № РД-01-488, згідно з яким з 1 до 30 вересня ц.р. громадянам України дозволено в’їжджати на територію Болгарії без необхідності надання документу, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, та без проходження 14-денного карантину», - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, з 1 вересня при в'їзді до Єгипту всім без винятку особам віком від 6 років буде потрібен сертифікат з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус.

Особам, які прибуватимуть до аеропортів курортних міст Хургада, Шарм ель-Шейх, Марса-Алам та Таба та не матимуть при собі згаданого сертифіката з негативним результатом ПЛР-тесту, буде дозволено провести ПЛР-тест безпосередньо після прибуття у ці чотири аеропорти. Вартість ПЛР-тесту - 30 дол. США.