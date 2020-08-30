МОЗ оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон

Міністерство здоров’я 30 серпня оновило список країн «червоної» та «зеленої» зон.

Як передає Укрінформ, список доступний на сайті МОЗ.

У переліку наводяться дані щодо 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я, про кількість активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис. населення.

Зокрема, в Україні цей показник становить 68,1. Таким чином, країна віднесена до "зеленої" зони - вона на 58-му місці.

Загалом до цієї зони входять 137 країн, серед яких Болгарія, Єгипет, Туреччина, РФ, Грузія, Сербія, Польща, Греція, Німеччина, Італія, Єгипет, Китай, Австрія, Чехія та ін. Додалися також Індія, Казахстан, Бельгія.

Водночас у "червоному" списку залишається 57 країн. Серед них - США, Бразилія, Ізраїль, Іспанія, Молдова, Румунія, Хорватія, Чорногорія та ін.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 серпня лабораторно підтверджено 119 074 випадки COVID-19, з них 2527 летальних, 56 734 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 2096 нових випадків.

У світі, за даними порталу Worldometer, зафіксовано 25 252 662 випадки захворювання на COVID-19, зокрема 847 986 летальних, одужали 17 595 312 людини.