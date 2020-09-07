Квартиру-музей родини Франка діджиталізували

У київському музеї родини Івана Франка оцифрували експонати і створили 3D-моделі кімнат у форматі доповненої реальності.

Про це повідомляється на сайті Міжнародного фонду Івана Франка, передає Укрінформ.

"Фонд Франка за підтримки Українського культурного фонду взявся діджиталізувати культурну спадщину родини Франків, щоб забезпечити вільний доступ відвідувачів до музею, розширити музейну аудиторію і перейти від класичного до інноваційного музею з точки зору візуалізації та інформативності", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, віртуальний 3D-тур музеєм створений у форматі 360° і дає змогу погуляти залами музею.

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До панорам і цифрових копій експонатів зроблено описи й аудіозаписи. Оцифровані матеріали та 3D-тур з аудіогідом чотирма мовами будуть розміщені на загальнодоступному веб-ресурсі – www.frankovi.com.ua, презентація якого відбудеться в жовтні 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний фонд Івана Франка за підтримки Українського культурного фонду реалізовує проєкт "Віртуальний музей Іван Франко у Києві". Проєкт переміг у програмі УКФ "Створюємо інноваційний культурний продукт" і має на меті в інтерактивній формі, з використанням технологій віртуальної та доповненої реальності популяризувати постать Івана Франка та його родини як в Україні, так і за кордоном.