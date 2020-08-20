У Києві відтворили генеалогічне дерево роду Івана Франка

У квартирі-музеї родини Івана Франка у Києві представлено генеалогічне дерево – три покоління славетного роду Франків.

Про це повідомляється на сайті Міжнародного фонду Івана Франка, передає Укрінформ.

«Такий «літопис» роду зроблено за ініціативи онука Каменяра Роланда Франка. Тепер наочно можна побачити, як виглядали нащадки Івана Франка, які були віддані Україні так само як їхній всесвітньо відомий предок», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, портрети славетної родини, які зображені на родовому дереві, намалював український художник Влад Корнюк у межах проєкту «Іван Франко у Києві», який реалізовує Міжнародний фонд Івана Франка за підтримки Українського культурного фонду.

«Я гордий тим, що моє прізвище Франко», - говорить онук Каменяра.

Роланд Франко наголошує, що без спогадів сучасників Івана Франка, його дітей, без світлин та документів родинне дерево «засохло» би вже давно.

Як нагадали у фонді, Роланд Тарасович – єдиний онук Каменяра, який має його прізвище. У 2015 році за його ініціативи було створено Міжнародний фонд Івана Франка, а у 2016 році відкрито квартиру-музей Івана Франка у Києві.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт «Віртуальний музей Іван Франко у Києві» Міжнародного фонду Івана Франка переміг у липні цього року в програмі Українського культурного фонду «Створюємо інноваційний культурний продукт». Він має на меті в інтерактивній формі, з використанням технологій віртуальної та доповненої реальності, популяризувати постать Івана Франка і його родини як в Україні, так і за кордоном. Презентація проєкту, який оновить і розширить експозицію віртуального музею, запланована на жовтень 2020 року.

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Перед тим Міжнародний фонд Івана Франка створив інтерактивний проєкт «Іван Франко на мапі Європи», де відзначено меморіальні місця перебування Івана Франка.

Квартира-музей родини Івана Франка (вул. Володимирська, 48А, кв. 15) приймає відвідувачів з листопада 2016 року, серед унікальних експонатів – оригінали документів, листи та фотографії, колекція творів мистецтва та персональні речі представників родини Франка, яких доля розкидала по різних куточках світу. Вона була відкрита за ініціативи внука Івана Франка – Роланда у будинку, куди 1950 року радянська влада насильно переселила родину Тараса Франка зі Львова.