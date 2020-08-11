Віртуальний музей Франка розшириться й розкаже про його нащадків

Віртуальний музейний проєкт «Іван Франко у Києві», який реалізовує Міжнародний фонд Івана Франка за підтримки Українського культурного фонду, вже скоро оновить і розширить свою експозицію.

Про це повідомляється на сайті Міжнародного фонду Івана Франка, передає Укрінформ.

«Презентація проєкту запланована на жовтень 2020 року. Новий культурний продукт розкриє не лише знакову постать української та світової культури, але й індивідуальність представників Франкового роду та їхній життєвий шлях. Експозиція віртуального музею буде оновлена і розширена до 5 залів», – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, зала №1 «Іван Франко у Києві» розповідатиме про перебування письменника у Києві у 1885,1886 і 1909 роках; зала №2 «Нащадки Франка» – про дітей та онуків Каменяра; зала №3 «Тарас Франко» – про другого сина І. Франка, який з 1950 по 1971 рік жив у цій квартирі і працював у Києві; зала №4 «Іван Франко у малярських практиках сина» – про невідому широкому загалу колекцію малярських практик Тараса Франка; зала №5 «Проєкти Міжнародного фонду Івана Франка» – про діяльність фонду, реалізовані проєкти та ініціативи.

Також повідомляється, що вже зараз фонд розпочав привідкривати таємну завісу Франкового залаштуння. А саме з рисунків українського художника Влада Корнюка, який оригінально підійшов до завдання і по-своєму зобразив українського генія Івана Франка і його не менш видатну родину. Рисунки стали частиною як віртуальної, так і реальної експозиції музею Івана Франка.

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За задумом організаторів, проєкт матиме свою родзинку і стане не лише культурним столичним надбанням, але й цікавою локацією для відвідин.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт «Віртуальний музей Іван Франко у Києві» Міжнародного фонду Івана Франка переміг у липні цього року в програмі УКФ «Створюємо інноваційний культурний продукт». Він має на меті в інтерактивній формі, з використанням технологій віртуальної та доповненої реальності, популяризувати постать Івана Франка та його родини як в Україні, так і за кордоном.

Перед тим Міжнародний фонд Івана Франка створив інтерактивний проєкт «Іван Франко на мапі Європи», де відзначено меморіальні місця перебування Івана Франка за життя.

Квартира-музей родини Івана Франка (вул. Володимирська, 48А, кв. 15) приймає відвідувачів з листопада 2016 року, серед унікальних експонатів – оригінали документів, листів та фотографії, колекція творів мистецтва та персональні речі представників родини Франка, яких доля розкидала по різних куточках світу. Вона була відкрита за ініціативи онука Івана Франка – Роланда у будинку, куди 1950 року радянська влада насильно переселила родину Тараса Франка зі Львова.