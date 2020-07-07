Іванові Франкові у Києві бути!
Міжнародний фонд Івана Франка за підтримки Українського культурного фонду реалізовуватиме проєкт «Віртуальний музей Іван Франко у Києві».
Проєкт переміг у програмі УКФ «Створюємо інноваційний культурний продукт» і має на меті в інтерактивній формі, з використанням технологій віртуальної та доповненої реальності, популяризувати постать Івана Франка та його родини як в Україні, так і за кордоном.
«Віртуальний музей Іван Франко у Києві» передбачає низку інноваційних заходів. Також буде створено онлайн-платформу, оцифровано та описано автентичні експонати, які містяться у квартирі-музеї родини І. Франка у Києві, розроблено 3D-тур з аудіогідом 4-ма мовами.
У ході реалізації проєкту також передбачається проведення вуличних перфомансів, які зможуть відвідати кияни і гості столиці. Де, коли і з ким можна зустріти Івана Франка у Києві, організатори повідомлятимуть на своїх сторінках у соціальних мережах.
Реалізація такого проєкту допоможе актуалізувати постать І. Франка в суспільстві, популяризуватиме історико-культурне надбання в Україні та за кордоном, сприятиме збереженню культурної спадщини Івана Франка і його родини.
Нагадаємо, нещодавно Міжнародний фонд Івана Франка створив інтерактивний проєкт «Іван Франко на мапі Європи», де відзначено меморіальні місця перебування Івана Франка за життя.