Іванові Франкові у Києві бути!

Міжнародний фонд Івана Франка за підтримки Українського культурного фонду реалізовуватиме проєкт «Віртуальний музей Іван Франко у Києві».

Проєкт переміг у програмі УКФ «Створюємо інноваційний культурний продукт» і має на меті в інтерактивній формі, з використанням технологій віртуальної та доповненої реальності, популяризувати постать Івана Франка та його родини як в Україні, так і за кордоном.

«Віртуальний музей Іван Франко у Києві» передбачає низку інноваційних заходів. Також буде створено онлайн-платформу, оцифровано та описано автентичні експонати, які містяться у квартирі-музеї родини І. Франка у Києві, розроблено 3D-тур з аудіогідом 4-ма мовами.

У ході реалізації проєкту також передбачається проведення вуличних перфомансів, які зможуть відвідати кияни і гості столиці. Де, коли і з ким можна зустріти Івана Франка у Києві, організатори повідомлятимуть на своїх сторінках у соціальних мережах.

Реалізація такого проєкту допоможе актуалізувати постать І. Франка в суспільстві, популяризуватиме історико-культурне надбання в Україні та за кордоном, сприятиме збереженню культурної спадщини Івана Франка і його родини.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародний фонд Івана Франка створив інтерактивний проєкт «Іван Франко на мапі Європи», де відзначено меморіальні місця перебування Івана Франка за життя.

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