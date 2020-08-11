Археологи виявили нові знахідки під вежею Чорторийських у Луцьку

У Луцьку під цокольним поверхом вежі князів Чорторийських під шаром ґрунту знайшли підвальну кімнату та прохід до підземних приміщень колегіуму єзуїтів.

Як передає Укрінформ із посиланням на Управління міжнародного співробітництва та проєктної діяльності Луцької міськради, знахідку виявили під час чергового етапу розкопок у межах реалізації транскордонного проєкту "Нове життя Старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна", який впроваджується за Програмою транскордонного співробітництва "Польща – Білорусь – Україна 2014-2020".

У міськраді нагадали, що під час попереднього археологічного обстеження фахівці виявили недосліджені раніше приміщення під вежею Чорторийських, однак до них не було доступу. Саме це спонукало виконавчий комітет Луцької міської ради замовити проведення комплексних археологічних робіт у цій частині пам’ятки.

Наразі триває активна фаза досліджень, відповідно до укладеного з ДП "Науково-дослідний центр "Охоронна археологічна служба України" договору, знахідку продовжують обстежувати фахівці. На думку наукового співробітника Охоронної археологічної служби Віктора Баюка, підвали оборонної вежі та колегіуму – єдиний підземний комплекс.

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Усі нововиявлені під час реставраційних робіт приміщення в майбутньому, за інформацією міськради, доповнять перелік туристичних атракцій Луцька.

Зазначається, що станом на сьогодні в межах проєкту вже відреставровано стіни вежі Чорторийських, завершено основні роботи з відновлення входу в підвали колишнього колегіуму єзуїтів, відновлено та укріплено збережений до наших днів фрагмент оборонного муру окольного замку, відреставровано південно-західний фасад колегіуму, розпочато археологічні дослідження фундаментів втраченої частини оборонної стіни та підвалів вежі, розпочато благоустрій внутрішнього і зовнішнього дворів колегіуму та встановлення огорожі, проведено значну частину робіт з реставрації підвалів.

Як повідомляв Укрінформ, оборонна вежа Чорторийських – єдина вціліла башта зведеного у XIV-XV ст. Окольного замку Луцька. Реставраційні роботи у межах проєкту "Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Любліна та Луцька" розпочалися у жовтні 2019 року.

Фото: lutskrada.gov.ua