Підземний Луцьк стане доступним для туристів восени

У Луцьку в вересні 2020 року планують відкрити для відвідувачів підземелля двох пам’яток архітектури національного значення – вежі Чорторийських і костелу єзуїтів.

Про це повідомила очільниця управління туризму і промоції Луцької міськради Катерина Мойсіюк під час онлайн-пресконференції "Міста України – відновимо український туризм разом", що транслювалася на сторінці Управління туризму та промоцій КМДА у Facebook.

"На кінцевому етапі реалізації перебуває проєкт з реконструкції підземель під баштою Чорторийських і єзуїтським костелом. Плануємо на вересень місяць їхнє відкриття. Це масштабний проєкт, у межах якого з’явилися наукові відкриття. Якщо раніше ми могли тільки здогадуватися, що Луцьк має декілька підземних поверхів, то тепер знаємо це точно. Й сьогодні ми на порозі масштабних археологічних, архітектурних відкриттів. Реалізується проєкт за грантові кошти розміром 1 млн євро", – повідомила Мойсіюк.

За її словами, облаштовані підземелля стануть додатковою туристичною атракцією міста й дозволять мандрівнику подовше затриматися в Луцьку.

Крім того, поінформувала Мойсіюк, Луцьк планують перетворити на логістичний центр всього туризму області, розробивши маршрути "Луцьк плюс".

"Вирішили виходити на ринок обласний і показувати туристу, який приїжджає до Луцька, що можна відвідати, де відпочити в області. Бо Волинь – це край лісів, край озер. Сьогодні (після того, як буде скасовано карантинні обмеження – ред.), мабуть, кожен захоче відпочивати поближче до природи, поїхати з великих мегаполісів. Тому будемо цим користуватися й уже починаємо знімати проморолик в такому напрямку", – зазначила очільниця управління туризму і промоції Луцької міськради.

Також у місті вже зараз займаються реконструкцією інфрастурктури – оновлюють вказівники, таблиці. Запланована й повна реконструкція Туристично-інформаційного центру, щоб після завершення карантину зустрічати гостей в оновленому вигляді.

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Як повідомляв Укрінформ, проєкт "Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Луцька та Любліна" реалізується в межах Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. Відновлювальні роботи в Луцьку на території вежі Чорторийських і монастиря єзуїтів розпочалися в серпні 2018 року. Завершити їх планувалося до липня 2020 року.

Цьогоріч наприкінці травня під цокольним поверхом вежі князів Чорторийських виявили новий об’єкт – підземні кімнати. Як зазначили в міськраді, про ці приміщення не було раніше відомо й описів цих кімнат в історичній літературі немає.

Оборонна вежа Чорторийських – єдина вціліла башта зведеного у XIV-XV ст. Окольного замку Луцька.

Фото: Богдан Климчук, Facebook