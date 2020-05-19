У Луцьку під вежею Чорторийських знайшли підземні кімнати

У Луцьку під цокольним поверхом вежі князів Чорторийських виявили підземні кімнати.

Про це повідомляє пресслужба Луцької міської ради.

"Під час реалізації проєкту "Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Любліна та Луцька", який здійснюється в межах Програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020, під цокольним поверхом вежі князів Чорторийських був знайдений новий об'єкт – підземні кімнати", – йдеться у повідомленні.

Як зазначили в міськраді, про ці приміщення не було раніше відомо й описів цих кімнат в історичній літературі немає.

У Луцьку під вежею Чарторийських знайшли підземні кімнати / Фото: Луцька міськрада

Надалі планують провести дослідження знайдених кімнат.

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Оборонна вежа Чорторийських – єдина вціліла башта зведеного у XIV-XV ст. Окольного замку Луцька. Реставраційні роботи у межах проєкту "Нове життя старого міста: ревіталізація пам’яток історико-культурної спадщини Любліна та Луцька" розпочалися у жовтні 2019 року.