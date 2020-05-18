Нові туристичні маршрути покажуть всі пори року на Волині

На Волині оголосили конкурс на найоригінальніші туристичні маршрути природної спадщини територією області.

Як повідомляє пресслужба Волинської агенції із залучення інвестицій, найпривабливіші місця регіону шукатимуть у межах реалізації проєкту "4 пори року – транскордонні туристичні маршрути" за Програмою транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020.

Конкурс оголосив Волинський обласний фонд підтримки підприємництва для популяризації туристичного потенціалу та поширення інформації про Волинську область через створення нових туристичних маршрутів. Напрацювання прийматимуться з 11 травня 2020 року до 12 червня 2020 року.

Організатори переконані, що конкурс сприятиме виявленню найбільш привабливих куточків та об’єктів природної спадщини, туристичної інфраструктури, пропагуватиме природні, історичні та культурні цінності. Він дасть змогу створити 4 туристичні маршрути природної спадщини (зима, весна, літо, осінь) у Волинській області.

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У межах конкурсу назвуть 20 переможців, які спільно з учасниками з Республіки Польща безкоштовно візьмуть участь у триденному "Туристичному міксері" на території озера Світязь у Волинській області.

Також на конкурсній основі буде обрано чотирьох призерів, які за підтримки експертів зможуть удосконалити свої туристичні маршрути, розробити розмітку, QR-коди та здійснити промоцію своєї території. Призерів запросять на завершальну конференцію у м. Цешанів (Республіка Польща, Підкарпатське Воєводство) і нагородять цінними та унікальними подарунками.

Щоб долучитися до конкурсу, потрібно заповнити анкету учасника проєкту "4 пори року – транскордонні туристичні маршрути".