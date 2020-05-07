Волинь презентувала 7 головних маршрутів для туристів

На Волині сподіваються, що потік внутрішніх туристів до регіону зростатиме в умовах посткарантинного відпочинку, тож розробили 7 ключових маршрутів для майбутніх гостей.

Про це заявив начальник відділу туризму департаменту економіки та європейської інтеграції Волинської ОДА Станіслав Ольшевський, повідомляє ВолиньPost.

"Ми очікуємо, що до нас поїдуть з інших регіонів України, а також, що волиняни почнуть "досліджувати" свою область", – зазначив Ольшевський.

Відтак, на Волині розробили 7 ключових маршрутів, що передбачають не лише відвідування музеїв чи пам’яток, а й екстрим – сплави на човнах і байдарках, катання на позашляховиках. Не оминули увагою й популярний нині гастротуризм.

Перший напрямок: Луцьк (Луцький Замок, підземелля, Старе місто, музеї: художній, Волинської ікони, краєзнавчий, Луцького братства, сучасного мистецтва Корсаків, зоопарк).

Другий напрямок: Луцьк – Затурці (музей В. Липинського) – Зимне (монастир) – Володимир-Волинський (заповідник Древній Володимир) – Устилуг (музей І. Стравінського).

Третій напрямок: Луцьк – Воротнів (заказник) – Олика (резиденція Радзівіллів, костел св. Трійці) – Цумань (національний природний парк "Цуманська пуща") – Грем'яче (санаторій "Пролісок").

Четвертий напрямок: Луцьк – Жидичин (монастир) – Рокині (скансен) – Переспа (музей Першої світової війни) – Колодяжне (музей-садиба Лесі Українки) – Ковель.

П’ятий напрямок: Луцьк – Старий Чорторийськ (панорама р. Стир) – Оконськ (джерела, форелеве господарство) – Костюхнівка (Центр польсько-українського діалогу) – Маневичі (човен-довбанка) – Любешів (національний парк "Прип'ять – Стохід") – Сваловичі (сплави, екотуризм).

Шостий напрямок: Луцьк – Баїв (Музей меду) – Берестечко – Брани (найвища точка Волинської області) – Павлівка (пивзавод) – Старий Порицьк (екосироварня).

Сьомий напрямок: Луцьк – Шацьк (національний природний парк) – Світязь (активний відпочинок: сплави на човнах, байдарках, мотузковий парк, велокатання, катання на позашляховиках, риболовля, гастрономія тощо).

Стежити за заходами, що відбуватимуться на Волині у літній період, можна за допомогою електронного календаря подій на регіональному туристичному порталі.

Водночас в області прогнозують втрати у показниках турзбору, як порівняти з торішніми цифрами. Серед актуальних проблем також – обміління популярного туристичного напрямку Волині – озера Світязь.

"Область втратить у показниках турзбору та надходженнях до бюджетів усіх рівнів у порівнянні з минулим роком. До того ж, нам треба побороти обміління Світязю та той негативний імідж, який склався довкола цієї ситуації, адже це наша ключова туристична локація", – наголосив Станіслав Ольшевський.

Він додав, що в області прогнозують незначне зменшення цін на відпочинок, адже бізнесу треба буде ще поборотися за відпочивальників, які матимуть менший бюджет, аніж у попередні роки.