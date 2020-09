У Британії круїзні «лайнери-привиди» стали туристичною атракцією

У Великій Британії проводять екскурсії до круїзних лайнерів, які простоюють у водах Ла-Маншу через COVID-19.

«Хоча кораблі виведені з експлуатації у зв’язку з пандемією коронавірусу та поки що не перевозять туристів, це моторошне видовище стало поштовхом для створення там туристичної мінііндустрії завдяки підприємливому місцевому жителю Полу Дерему (Paul Derham)», – йдеться в повідомленні.

Дерем працював на круїзних лайнерах впродовж 27 років, а зараз керує двома поромами в Мадфорді, невеликому прибережному місті в англійському регіоні Дорсет. З початком коронакризи чоловік помітив, що деякі з найвідоміших круїзних кораблів світу стоять вздовж його поромних маршрутів. Тоді у нього виникла ідея проводити тури до «лайнерів-привидів», щоб показати гігантів охочим якнайближче. Крім того, Дерем використовує свої знання про круїзну індустрію, щоб розважити своїх клієнтів.

Туристи, зокрема, можуть побачити Anthem of the Seas, Jewel of the Seas and Allure of the Seas, Queen Mary 2, Arcadia та Aurora.

Два пороми компанії Mudeford Ferry зазвичай перевозять по 80 людей, але для забезпечення соціального дистанціювання Дерем бронює лише 30 осіб на тур.

Нова туристична розвага стала доволі популярною влітку і через паузу, що триває в круїзній індустрії, компанія планує проводити тури й восени.

Фото: Dr. Kate Dingley