Біля Львова відкривають унікальний парк сучасної скульптури

У селі Стрілки, що під Львовом, у вересні відкриють нову туристичну локацію – скульптурний PARK3020, в якому презентують роботи сучасних українських митців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці парку в фейсбуці.

"Перший публічний парк сучасної української скульптури PARK3020 очікує на ваш візит вже з 15 вересня 2020 року. Найкращі роботи українських сучасних художників у мальовничому місці неподалік Львова. Парк скульптури – це організований простір, де всі композиції взаємодіють між собою", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що назва парку 3020 – це символічна дата створення й одночасно амбіція розвитку.

"Це парк майбутнього, який робить свій перший з тисячі кроків в історію. У PARK3020 ми залучаємо митців з різних куточків країни, щоб комплексно представити еволюцію та перспективи української скульптури. Парк представляє національній та міжнародній спільнотам імена тих, хто формує майбутнє культури тут і зараз", – зауважили творці проєкту.

PARK3020 покликаний дати можливість скульпторам реалізуватися в межах країни й заявити про себе на міжнародній арені, а відвідувачам подарувати новий досвід взаємодії з мистецтвом.

Вхід на нову атракцію безкоштовний за попередньою реєстрацією.

Як запевнили автори проєкту, PARK3020 – скульптурний парк, якому немає рівних в Україні ні за масштабами, ні за функціоналом.

Фото: @park3020