На Прикарпатті

На Прикарпатті "оживлять" косівську мальовану кераміку

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Укрінформ
У Косівському музеї народного мистецтва та побуту Гуцульщини, що на Івано-Франківщині, облаштують інтерактивну атракцію, присвячену історії гуцульської мальованої кераміки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kurs

Новітня експозиція передбачає замість пасивного слухання екскурсовода та споглядання активну взаємодію з експонатами за допомогою сучасного обладнання та ігрових модулів. Гості музею зможуть взаємодіяти з елементами експозиції: досліджувати, торкатися руками, переглядати відео, зазирати у шухляди та скриньки, виконувати різні ігрові завдання, квести.

Крім цього, спеціально відведену під атракцію залу облаштують дизайнерськими вітринами для унікальних керамічних артефактів з музейної збірки. Оригінальні вироби Олекси Бахматюка, Павлини Цвілик та інших корифеїв косівської кераміки експонуватимуться поряд з історичними світлинами, інфографікою та текстами.

Ще однією інновацією експозиції стане її доступність для незрячих. Уперше в Україні постійно діюча виставка кераміки буде частково адаптована для цієї аудиторії.

Головна ідея проєкту – створення у музеї сучасного інтерактивного простору для ефективної популяризації косівської кераміки як важливої історико-культурної спадщини Гуцульщини. Організатори переконані, що ініціатива стане додатковим поштовхом для розвитку унікального ремесла та сприятиме збільшенню потоку туристів до Косова та району.

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Реалізація задуму музейників стала можливою завдяки підтримці Косівської міської ради, яка у партнерстві з музеєм подала проєкт на щорічний конкурс ініціатив карпатських громад Асоціації органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати – Україна".

Конкурсна програма фінансується з обласних бюджетів Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Проєкт косівчан став одним із 39 переможців, а загалом на конкурс було подано 176 заявок.

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