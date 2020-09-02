На Прикарпатті "оживлять" косівську мальовану кераміку

У Косівському музеї народного мистецтва та побуту Гуцульщини, що на Івано-Франківщині, облаштують інтерактивну атракцію, присвячену історії гуцульської мальованої кераміки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Kurs.

Новітня експозиція передбачає замість пасивного слухання екскурсовода та споглядання активну взаємодію з експонатами за допомогою сучасного обладнання та ігрових модулів. Гості музею зможуть взаємодіяти з елементами експозиції: досліджувати, торкатися руками, переглядати відео, зазирати у шухляди та скриньки, виконувати різні ігрові завдання, квести.

Крім цього, спеціально відведену під атракцію залу облаштують дизайнерськими вітринами для унікальних керамічних артефактів з музейної збірки. Оригінальні вироби Олекси Бахматюка, Павлини Цвілик та інших корифеїв косівської кераміки експонуватимуться поряд з історичними світлинами, інфографікою та текстами.

Ще однією інновацією експозиції стане її доступність для незрячих. Уперше в Україні постійно діюча виставка кераміки буде частково адаптована для цієї аудиторії.

Головна ідея проєкту – створення у музеї сучасного інтерактивного простору для ефективної популяризації косівської кераміки як важливої історико-культурної спадщини Гуцульщини. Організатори переконані, що ініціатива стане додатковим поштовхом для розвитку унікального ремесла та сприятиме збільшенню потоку туристів до Косова та району.

Реалізація задуму музейників стала можливою завдяки підтримці Косівської міської ради, яка у партнерстві з музеєм подала проєкт на щорічний конкурс ініціатив карпатських громад Асоціації органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати – Україна".

Конкурсна програма фінансується з обласних бюджетів Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Проєкт косівчан став одним із 39 переможців, а загалом на конкурс було подано 176 заявок.