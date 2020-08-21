У Женеві туристам видаватимуть картки на 100 франків для розваг

Влада швейцарської Женеви видаватиме туристам картку на суму 100 франків (близько 110 доларів США), які вони можуть витратити під час свого перебування у місті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Видану картку не можна буде обміняти на гроші. До того ж, якщо турист матиме залишок, його також не будуть виплачувати.

Натомість туристи зможуть розплатитися цією карткою у місцевих крамницях подарунків, атракціонах, готелях, ресторанах й кафе.

Загалом у проєкті беруть участь понад 100 закладів, серед яких є й п’ятизіркові готелі та ресторани з зірками Мішлен. Картка буде дійсною до 31 грудня цього року і видаватиметься у готелі під час реєстрації. Умова для отримання картки – щонайменше дві доби перебування у готелі, який бере участь у програмі.

Місцева влада сподівається, що таке рішення допоможе місту збільшити кількість туристів, яких значно поменшало внаслідок пандемії коронавірусу.

Фото: Geneva Tourism