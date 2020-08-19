Греція запровадила нові обмеження у популярних курортних регіонах

Грецька влада запровадила нові обмеження на відомому курортному острові Міконос в Егейському морі та у північному регіоні Халкідікі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Ekathimerini.

Через різке збільшення нових випадків коронавірусу влада заборонила вечірки, ринки просто неба та релігійні процесії. Окрім того, зібрання обмежуються дев'ятьма особами.

У ресторані за одним столом може бути не більш ніж чотири людини, якщо тільки вони не є членами сім'ї, у цьому разі максимальна кількість – шість осіб.

Використання масок є обов’язковим як у закритих приміщеннях, так і у відкритих громадських місцях. Заходи набудуть чинності в п’ятницю й застосовуватимуться впродовж 10 днів.

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Міконос – один із найпопулярніших серед туристів грецьких островів, а півострів Халкідікі вважається центром пляжного туризму країни.

За офіційними даними, впродовж останньої доби в країні підтверджено 269 нових випадків коронавірусу, з них 39 – у мандрівників.

Як повідомлялося, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у Греції становить 7 472, померли 232 особи.

Фото: mykonosbeachesguide.com