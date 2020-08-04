Греція почала вперше стягувати турзбір за медпослуги

Грецька влада почала збирати з туристів додатковий збір розміром 20 євро за медичні послуги, які вони отримують під час їхнього перебування в країні.

Як передає Укрінформ із посиланням на Greek Reporter, наприкінці липня міністерство охорони здоров'я Греції ухвалило, що з цього моменту збір стягуватиметься з усіх іноземних туристів, які звертаються до медичних центрів, регіональних клінік та амбулаторій лікарень.

Водночас ті, хто користується послугами швидкої медичної допомоги, також мають сплатити за надані їм послуги.

Читайте також: У Греції відкрили перший підводний музей

Додаткові збори стягуватимуться з тих, хто потребуватиме аналізів крові та інших видів скринінгу, відповідно до тарифів, які визначені національною системою охорони здоров'я Греції. До того ж нові збори також поширюються на тих, хто проживає в Греції, але вважається "непостійним" резидентом у країні.

За даним ЗМІ, МОЗ країни сподівається таким чином зібрати "значні кошти" від нового збору.

Як повідомляє Greek Reporter, нова постанова грецького відомства змінює положення закону, ухваленого в 2017 році, який дозволяє лікарням збирати кошти лише за ті послуги, які вони надають.

Зазначається, що досі туристи взагалі нічого не платили за медичне обслуговування в Греції, незалежно від того, звідки вони родом, окрім випадків госпіталізації.