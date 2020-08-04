Греція почала вперше стягувати турзбір за медпослуги
Як передає Укрінформ із посиланням на Greek Reporter, наприкінці липня міністерство охорони здоров'я Греції ухвалило, що з цього моменту збір стягуватиметься з усіх іноземних туристів, які звертаються до медичних центрів, регіональних клінік та амбулаторій лікарень.
Водночас ті, хто користується послугами швидкої медичної допомоги, також мають сплатити за надані їм послуги.
Додаткові збори стягуватимуться з тих, хто потребуватиме аналізів крові та інших видів скринінгу, відповідно до тарифів, які визначені національною системою охорони здоров'я Греції. До того ж нові збори також поширюються на тих, хто проживає в Греції, але вважається "непостійним" резидентом у країні.
За даним ЗМІ, МОЗ країни сподівається таким чином зібрати "значні кошти" від нового збору.
Як повідомляє Greek Reporter, нова постанова грецького відомства змінює положення закону, ухваленого в 2017 році, який дозволяє лікарням збирати кошти лише за ті послуги, які вони надають.
Зазначається, що досі туристи взагалі нічого не платили за медичне обслуговування в Греції, незалежно від того, звідки вони родом, окрім випадків госпіталізації.