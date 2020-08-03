У Греції відкрили перший підводний музей поблизу острова Перістера в Егейському морі.

Про це повідомляє Greece High Definition, передає Укрінформ.

«Музей затонулого корабля у Перістері нарешті відкривається – до жовтня у пілотному режимі», – заявила міністр культури Греції Ліна Мендоні на урочистій церемонії відкриття музею.

Крім неї, на заході були губернатор Фессалії Костас Агорастос та грецький співак Сакіс Рувас. Останні занурювалися під воду з аквалангом, щоб перерізати стрічку.

Археологи вважають: велике афінське торгове судно, яке перевозило від 3 тис. до 4 тис. амфор із вином з півострова Халкідікі, затонуло поблизу Перістери через негоду приблизно у 425 році до н.е.

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Остов корабля знайшов місцевий рибалка у 1985 році. Зазначається, що майже усі амфори з вином залишилися неушкодженими.

Пірнути з аквалангом і оглянути корабель можна буде із сертифікованими гідами з 3 серпня до 2 жовтня. Також можлива віртуальна оглядова екскурсія в інформаційному центрі музею, розміщеному на Алонісосі.