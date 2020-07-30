Греція з 1 серпня дозволить круїзні подорожі

Влада Греції з 1 серпня дозволить круїзним лайнерам причалювати в шести портових містах.

Про це заявив міністр туризму країни Харіс Теохаріс, повідомляє Greek City Times.

«Греція вітає усі круїзні кораблі, щоб запропонувати унікальний досвід усім пасажирам… Греція – перша країна, яка реагує на круїзну індустрію та впроваджує санітарні процедури спеціально для цієї форми туризму. Процедури охорони здоров'я, які застосовуватимуться під наглядом грецької влади на круїзних суднах, базуються на опублікованих стандартах Європейського Союзу, але вони були адаптовані до грецького законодавства та внутрішніх даних», – заявив Теохаріс.

Як зазначається, з суботи круїзним лайнерам дозволять причалювати у портах Пірея, Родоса, Іракліона, Волоса, Корфу й Катаколо.

Згодом цей перелік мають розширити, залежно від розвитку ситуації з коронавірусом.

Як повідомлялося, станом на ранок 30 липня у світі зафіксували понад 17,1 мільйона випадків коронавірусу COVID-19. Зокрема, в Греції зареєстровано 4 336 випадків хвороби, з яких 1 374 особи одужали.

Фото: greekcitytimes.com