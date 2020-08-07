У Львові назвали країни, звідки приймають найбільше гостей

Польща, Білорусь, Туреччина, ФРН та Велика Британія - топ-5 країн, звідки до Львова приїжджає найбільше туристів.

Про це Укрінформу повідомив заступник Львівського міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко після зустрічі зі знімальною групою турецького телеканалу BeinIZ, яка знімає фільм про Львів.

«Львів радо приймає знімальну групу з Туреччини. Для нас важливо показати всю гостинність та атмосферу нашого міста. В докоронавірусний час гості з Туреччини були у топ-5 тих країн, звідки до Львова приїжджають найчастіше. Сподіваюся, що після подолання коронавірусу Львів і Туреччина зможуть надалі розвивати активно партнерські відносини», - зазначив Москаленко.

За його словами, щороку місто приймає 2,5 млн туристів, більше третини з них (35,7%) – внутрішні, тобто мешканці України. З-за кордону найчастіше їдуть з Польщі - 18,3%, Білорусі - 6,6%, Туреччини - 6,2%, Німеччини - 5,4% та Великої Британії - 3%.

Показово, що більше половини гостей (52%) вже були у Львові й вирішили повернутися знову. 95% після подорожі рекомендують відвідати місто своїм друзям.

Як повідомляв Укрінформ, телепроєкт «Перехрестя культур» розповідає про подорожі, гастрономію, історію та культуру різних міст світу. 45-хвилинний документальний фільм про Львів демонструватиметься на території Туреччини, в країнах Середнього Сходу та Північної Африки, а також через ресурс beIN CONNECT по всьому світі.

Торік турецькі режисери за підтримки Української держави у взаємодії з адміністраціями багатьох районів нашої країни зняли проморолик про Україну. Його презентували у грудні в рамках Днів українського кіно у Стамбулі.