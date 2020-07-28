Болгарія пускатиме українців, але за умови негативного ПЛР-тесту
Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я Болгарії.
«Із 28 липня громадяни Північної Македонії, Сербії, Албанії, Косова, Боснії та Герцеговини, Чорногорії, Молдови, Ізраїлю та Кувейту можуть в'їхати в Болгарію з негативним ПЛР-тестом, проведеним за останні 72 години. Для громадян України вимога пред’явити негативний ПЛР-тест діє з 30 липня», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в’їзд з негативним ПЛР-тестом дозволений громадянам інших третіх країн, які їдуть із певних причин: діяльність сезонних сільськогосподарських робітників та робітників у сфері туризму; подорожі з навчальною метою; мандрівники з гуманітарних міркувань і торговельна, економічна та інвестиційна діяльність.
При цьому, ПЛР-тест не потрібен особам, які прибувають до Болгарії з країн-членів ЄС, Великої Британії, країн Шенгену, а також з Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Марокко, Нової Зеландії, Руанди, Республіки Корея, Таїланду, Тунісу, Уругваю.
Як повідомляв Укрінформ, в середині липня Болгарія відкрила свої кордони для туристів з України без проходження 14-денного карантину та тестування на коронавірус.
Надзвичайна епідеміологічна ситуація в Болгарії діятиме до 31 серпня цього року, якщо уряд не вирішить її ще продовжити.