В аеропорту Таллінна у трьох українських заробітчан виявили коронавірус

Зі 170 українських робітників, які у вівторок прибули до Таллінна спеціальним чартером естонської Торгово-сільськогосподарської палати, щонайменше троє заражені коронавірусом.

Про це повідомляє портал ERR із посиланням на в.о. гендиректора Департаменту здоров'я Марі-Анне Хярма.

Вона нагадала, що українських працівників, які прилетіли чартерним рейсом, протестували на коронавірус прямо у Талліннському аеропорту. Результати тестів трьох з них виявилися позитивними. Ще один тест наразі на стадії аналізу.

Всі українські працівники, які прилетіли до Таллінна, протягом 14 днів перебуватимуть на карантині. Повторний тест буде зроблено в кінці карантину, відповідальність за це несуть роботодавці, які запросили працівників і які також оплатять всі витрати з тестування.

Як повідомлялося, у зв'язку з тим, що регулярне авіасполучення між Україною та Естонією ще не відновлено, естонська Торгово-сільськогосподарська палата вирішила організувати чартерний рейс з Києва до Таллінна для сезонних сільгоспробітників.

Уряд Естонії 6 липня дозволив працівникам з України в'їзд до країни з умовою, що вони двічі пройдуть тест на коронавірус і проведуть в карантині 14 днів.

Громадяни України можуть в'їжджати до Естонії без візи на термін до 90 днів, але робота в Естонії можлива тільки за робочою візою, яка видається на підставі «реєстрації короткострокової роботи». Це дозволяє працювати в Естонії загалом дев'ять місяців на рік.