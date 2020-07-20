На півдні Чехії почастішали випадки COVID-19 серед українських заробітчан

У Південночеському краї почастішали випадки інфікування коронавірусом серед українських трудових мігрантів.

Про це заявила директор регіональної санепідемстанції Кветослава Котрбова, повідомляє vinegret.cz.

«Епідеміологи Південночеського краю зареєстрували за останні дні збільшення кількості українських робітників з діагнозом COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 9 до 18 липня у всьому Південночеському краї коронавірус виявили у 10 осіб. З них шестеро - громадяни України.

«Ми однозначно бачимо, що українці як закордонні працівники є джерелом ризику для Південної Чехії. Вони працюють у нас, але їздять до родичів додому, або коли тут не було роботи, поїхали на батьківщину, а потім повернулися і виявилися позитивними на коронавірус», - заявила Котрбова.

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У зв'язку з цим вона нагадала роботодавцям про обов'язки з 20 липня вимагати у працівників, які приїжджають з певних держав ЄС і третіх країн, довідку про негативний тест на COVID-19, зроблене не пізніше, ніж за чотири дні.

За останніми даними в Чехії налічується понад 4700 пацієнтів з COVID-19, і щодня підтверджується трохи більше сотнф нових випадків.

Фото: CTK Photo/Укрінформ