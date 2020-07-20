На півдні Чехії почастішали випадки COVID-19 серед українських заробітчан
Про це заявила директор регіональної санепідемстанції Кветослава Котрбова, повідомляє vinegret.cz.
«Епідеміологи Південночеського краю зареєстрували за останні дні збільшення кількості українських робітників з діагнозом COVID-19», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з 9 до 18 липня у всьому Південночеському краї коронавірус виявили у 10 осіб. З них шестеро - громадяни України.
«Ми однозначно бачимо, що українці як закордонні працівники є джерелом ризику для Південної Чехії. Вони працюють у нас, але їздять до родичів додому, або коли тут не було роботи, поїхали на батьківщину, а потім повернулися і виявилися позитивними на коронавірус», - заявила Котрбова.
У зв'язку з цим вона нагадала роботодавцям про обов'язки з 20 липня вимагати у працівників, які приїжджають з певних держав ЄС і третіх країн, довідку про негативний тест на COVID-19, зроблене не пізніше, ніж за чотири дні.
За останніми даними в Чехії налічується понад 4700 пацієнтів з COVID-19, і щодня підтверджується трохи більше сотнф нових випадків.
Фото: CTK Photo/Укрінформ