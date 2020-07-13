Чехи почали завозити коронавірус додому із закордонних відпусток

У Чехії зафіксовані випадки інфікування громадян, які повернулися додому з туристичних поїздок за кордон.

Про це повідомляє Aroundprague.cz.

«Літній відпочинок за кордоном тільки починається, але перші чеські туристи, що повертаються з-за кордону, вже встигли заразитися коронавірусною інфекцією», - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, цей факт підтвердив міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех. За його словами, поки що йдеться про поодинокі випадки, які стосуються в основному трьох країн - Хорватії, Болгарії та Греції. Саме туди чехи найчастіше їдуть відпочивати на море.

«Люди повинні бути пильними та стежити за поточною епідеміологічною ситуацією в кожній країні, включаючи місцеві спалахи. Якщо хтось все ще воліє відвідувати зарубіжні напрями, такі як Хорватія, Греція, Болгарія та інші країни, популярні в Чеській Республіці, необхідно враховувати цей ризик і захищати себе превентивно», - підкреслив Войтех.

Разом з тим він не підтвердив, що зараз готуються якісь карантинні заходи для туристів, котрі повертаються з Хорватії, Болгарії та Греції.