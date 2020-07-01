Чехія з 1 липня пом'якшує карантинні обмеження

Влада Чеської Республіки з середи, 1 липня, скасовує ще ряд обмежень, введених для боротьби з епідемією коронавіруса.

Про це повідомляє Czech Radio.

«З 1-го липня на більшій частині території Чеської Республіки скасовується вимога носити медичні маски, введена з метою боротьби з епідемією коронавірусу. Також з 1 липня всі визначні пам'ятки Чехії - замки, палаци й музеї - починають працювати у звичайному режимі. Без обмежень можна також відвідувати басейни та зоопарки », - йдеться в повідомленні.

Жителі Чехії більше не зобов'язані вдягати маски ні в громадському транспорті, ні у внутрішніх приміщеннях. Виняток становлять медичні та соціальні установи, а також Прага і Моравсько-Сілезький край. Там зберігається вимога закривати ніс і рот в окремих місцях, наприклад, в празькому метро та у внутрішніх приміщеннях, де проходять заходи з числом учасників понад 100 осіб.

Слід зазначити, що у внутрішніх приміщеннях культурних установ скасовується необхідність дотримуватися дистанції у 2 метри. Ресторани і бари знову зможуть працювати й після 23-ї години. Глядачі кінотеатрів можуть приносити в зал для глядачів їжу і напої.

Нагадаємо, що в травні і червні Чехія вже скасувала цілу низку карантинних обмежень.