У Словенії повернули масковий режим через COVID-19

У Словенії повернули масковий режим через COVID-19

Укрінформ
Уряд Словенії вирішив повторно зобов’язати носіння маски у закритих громадських місцях на тлі зростання випадків захворювання на коронавірус у країні.

Про це повідомляє STA.

«Уряд вирішив повернути обов’язкове носіння маски у закритих громадських місцях», - йдеться у повідомленні.

За словами міністра охорони здоров’я Словенії Томаша Гантара, це рішення переглядатиметься урядом кожні два тижні.

Він також додав, що під час першого разу, коли масковий режим став обов’язковим, це дало гарний результат у боротьбі з пандемією коронавірусу в країні.

Читайте також: Чехія, Словаччина, Угорщина та Словенія частково відкрили кордони

Раніше Міністерство охорони здоров’я Болгарії знову зобов’язало громадян носити маски під час перебування у закритих приміщеннях на тлі нехтування правил щодо боротьби з пандемією коронавірусу.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом становить 9 560 947, з них 485 625 летальних, одужали 5 200 735 осіб.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-