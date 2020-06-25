У Словенії повернули масковий режим через COVID-19

Уряд Словенії вирішив повторно зобов’язати носіння маски у закритих громадських місцях на тлі зростання випадків захворювання на коронавірус у країні.

Про це повідомляє STA.

«Уряд вирішив повернути обов’язкове носіння маски у закритих громадських місцях», - йдеться у повідомленні.

За словами міністра охорони здоров’я Словенії Томаша Гантара, це рішення переглядатиметься урядом кожні два тижні.

Він також додав, що під час першого разу, коли масковий режим став обов’язковим, це дало гарний результат у боротьбі з пандемією коронавірусу в країні.

Раніше Міністерство охорони здоров’я Болгарії знову зобов’язало громадян носити маски під час перебування у закритих приміщеннях на тлі нехтування правил щодо боротьби з пандемією коронавірусу.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом становить 9 560 947, з них 485 625 летальних, одужали 5 200 735 осіб.