Чехія, Словаччина, Угорщина та Словенія частково відкрили кордони

Слідом за Австрією скасували прикордонний та медичний контроль і її сусіди – Чехія, Словаччина, Угорщина та Словенія.

Про це повідомляє Австрійське агентство преси АРА.

"Після того, як у четвер Австрія відкрила свої кордони з сусідніми країнами, окрім Італії, у п’ятницю цим шляхом пішли також Словенія, Угорщина, Чехія та Словаччина. Австрійцям дозволено в'їжджати до Чехії з 12:00, кордони до інших сусідніх країн були відкриті о 8:00. Більше не вимагатиметься при поїздках у ці країни ні тест на коронавірус, ні карантин", - йдеться у повідомленні.

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У п’ятницю вранці уряд Чехії на позачерговому засіданні прийняв рішення про скасування з 12:00 5 червня обмежень на поїздки у Німеччину, Австрію та Угорщину. Днем раніше були зняті обмеження на поїздки в Словаччину. При цьому переговори з ФРН тривають: чехи можуть повертатися з Німеччини без тесту на коронавірус, але з німецького боку обмеження все ще існують.

У п’ятницю вранці про відкриття кордонів з Австрією та Угорщиною повідомив і словацький прем’єр Ігор Матович.

Напередодні очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто також повідомив, що з п’ятниці відкриваються кордони з Австрією та Словаччиною, знімаються обмеження для подорожуючих з Чехії.

Уряд Словенії також заявив у четвер про можливість безперешкодного в’їзду в країну для австрійців. Раніше це вже було зроблено для прибулих з Хорватії та Угорщини.

Раніше уряд Австрії прийняв рішення про скасування введеного через COVID-19 контролю на кордонах з усіма своїми сусідами, крім Італії. З 4 червня на кордонах Австрії з Німеччиною, Ліхтенштейном, Швейцарією, Словаччиною, Словенією, Угорщиною та Чехією вже не вимагатимуть довідки з негативним тестом на COVID-19 або проходження двотижневого карантину.

За даними Worldometer, у світі загальна кількість підтверджених випадків захворювання COVID-19 становить 6 728 250, з них 393 656 летальних, одужало 3 271 087 осіб.