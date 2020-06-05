ЄС не планує відкривати зовнішні кордони раніше липня

Міністри внутрішніх справ країн ЄС погодилися відкрити переважну частину внутрішніх кордонів ЄС з 15 червня поточного року.

Про це у п’ятницю під час віртуальної пресконференції за підсумками зустрічі міністрів розповіла державний секретар з питань внутрішніх справ головуючої в ЄС Хорватії Терезія Грац (Terezija GRAS), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми мали дуже змістовну, відкриту та конструктивну дискусію з приводу обмежувальних заходів на внутрішніх кордонах у зв’язку із COVID-19, а також торкнулися питання щодо відкриття зовнішніх кордонів», - зауважила Грац.

За її словами, всі міністри погодилися, що скасування контролю на внутрішніх кордонах є спільною метою, і вони будуть працювати, щоб зняти такий контроль для більшості європейських країн з 15 червня. Решта країн ЄС будуть прагнути відкрити внутрішні кордони до кінця червня, але це залежатиме від розвитку епідеміологічної ситуації в деяких з них.

«Ми досягли загальної згоди, що скасування контролю на внутрішніх кордонах має бути завершеним до того, як ми просуватимемося до відкриття зовнішніх кордонів. Міністри погодилися продовжити обмеження на подорожі на зовнішніх кордонах, та запропонували продовжити такі обмеження до кінця червня. Це дозволить добре підготуватися до поступового відкриття зовнішніх кордонів, починаючи з наступного дня у липні», - сказала представник Хорватського головування ЄС .

Вона наголосила, що відкриття зовнішніх кодонів має бути скоординованим, пропорційним та не мати дискримінаційного характеру. Процес відкриття буде супроводжуватися ухваленням пакету критеріїв з врахуванням пропозицій від ECDC (Європейський центр профілактики та контролю над хворобами) та відповідних рекомендацій від робочих груп Ради ЄС.

Терезія Грац повідомила, що Єврокомісія запропонує відповідну Комунікацію (робочий документ ЄК) щодо скасування обмежень на зовнішніх кордонах Євросоюзу вже наступного тижня.

Водночас, міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеєгофер після відеоконсультацій з колегами по ЄС 5 червня заявив, що Німеччина та країни ЄС загалом можуть відкрити зовнішні кордони для громадян третіх країн з 1 липня.

"Ми (на рівні голів МВС ЄС) вирішили, що обмеження будуть продовжені щодо третіх країн на 14 днів, тобто до 1 липня", - сказав Зеєгофер.

Він уточнив, що після 1 липня буде застосовуватися диференційований підхід щодо різних країн відповідно до епідеміологічної ситуації в них. До цього часу буде тривати заборона на в'їзд за невеличкими винятками.

Німецький міністр нагадав, що Єврокомісія планує надати рекомендації країнам-членам щодо третіх країн наступного тижня.

Зеєгофер же пропонуватиме уряду ФРН зняти з 15 червня контроль на кордонах із сусідами, де він ще залишається.