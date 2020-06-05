Відкриття кордонів ЄС для українців залежить від статистики COVID-19 – Кулеба
Про це Кулеба заявив під час години запитань до уряду в парламенті, коментуючи припущення щодо недовіри в країнах ЄС до української статистики захворюваності, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми ведемо перемовини з усіма країнами, які становлять інтерес для українців як точки, в які вони планують поїхати цього літа. Під час ухвалення цими країнами рішень щодо допуску громадян України немає проблем з довірою до статистики, немає проблем з довірою до кількості тестів", - сказав Кулеба.
Він зауважив, що це проблема цифр як таких, тому що в ЄС встановлений певний ліміт кількості хворих на 100 тис. населення.
"Ми знаходимося дуже близько до цього порогу. Незначне покращення ситуації в Україні дозволить нам вписатися в стандарти, і в’їзд для українців буде відкритий", - переконаний глава МЗС.
Як відомо, повна заборона для в’їзду туристів з-за меж ЄС діє до 15 червня, після чого країни-члени замінюють їх на обмеження для туристів з певних країн.
Станом на 5 червня в Україні лабораторно підтверджено 25 963 випадки COVID-19, за добу 553 нових випадки.
У світі загалом підтверджено понад 6,7 мільйона випадків коронавірусу, включаючи 393 тисячі летальних, одужали від цього захворювання більш ніж 3,2 мільйона людей.