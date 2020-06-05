Відкриття кордонів ЄС для українців залежить від статистики COVID-19 – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба переконаний, що країни ЄС відкриють свої кордони для українців після "незначного покращення" ситуації з COVID-19 в Україні.

Про це Кулеба заявив під час години запитань до уряду в парламенті, коментуючи припущення щодо недовіри в країнах ЄС до української статистики захворюваності, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми ведемо перемовини з усіма країнами, які становлять інтерес для українців як точки, в які вони планують поїхати цього літа. Під час ухвалення цими країнами рішень щодо допуску громадян України немає проблем з довірою до статистики, немає проблем з довірою до кількості тестів", - сказав Кулеба.

Він зауважив, що це проблема цифр як таких, тому що в ЄС встановлений певний ліміт кількості хворих на 100 тис. населення.

"Ми знаходимося дуже близько до цього порогу. Незначне покращення ситуації в Україні дозволить нам вписатися в стандарти, і в’їзд для українців буде відкритий", - переконаний глава МЗС.

Як відомо, повна заборона для в’їзду туристів з-за меж ЄС діє до 15 червня, після чого країни-члени замінюють їх на обмеження для туристів з певних країн.

Станом на 5 червня в Україні лабораторно підтверджено 25 963 випадки COVID-19, за добу 553 нових випадки.

У світі загалом підтверджено понад 6,7 мільйона випадків коронавірусу, включаючи 393 тисячі летальних, одужали від цього захворювання більш ніж 3,2 мільйона людей.