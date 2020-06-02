Україна прагне створити для туристів можливість виїхати на відпочинок - Кулеба

Україна прагне створити максимально комфортні і безпечні умови для подорожі українців за кордон у наступні місяці.

Про це сказав українським журналістам у Берліні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми будемо працювати з кожною країною для того, щоб створити максимально комфортні умови для поїздок українців. Для людей, які захочуть подорожувати як туристи, ми створимо таку можливість. Але окрім комфорту ще є питання безпеки, коронавірус нікуди не подівся... Ми маємо досвід евакуації тисяч людей, дуже не хотілося б його повторити", - заявив Кулеба.

Він повідомив, що вчора доручив місії України при ЄС відпрацювати це питання з Єврокомісією, адже є загальні критерії, які встановлює ЄС. Але з рештою остаточні рішення ухвалюють в кожні країні окремо, тому МЗС буде говорити про відкриття кордонів з окремими країнами також. Питання порушувалося, зокрема, під час переговорів з главою МЗС ФРН Гайко Маасом. Вчора відбулися переговори з турецьким колегою.

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Одноденний робочий візит до Берліна 2 червня Кулеба назвав "безпрецедентним" за складом делегації: керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр оборони Андрій Таран, віце-прем’єр, заступник голови української делегації в ТКГ Олексій Резніков – "люди, які володіють всією інформацію про те, що відбувається на Донбасі".

У ході переговорів представники України продемонстрували, за словами Кулеби, те, що Україна максимально відкрита й щира до розмови з Німеччиною - партнером, якому довіряє, і розраховує на взаємність. Він підкреслив, що Київ дійсно шукає рішення проблеми, готовий іти вперед і висувати нові ініціативи.