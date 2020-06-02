Кулеба запросив Мааса провести відпустку в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба цього літа не поїде відпочивати за кордон – він планує провести літню відпустку в Україні.

Про це Кулеба заявив на спільній пресконференції з німецьким колегою Гайко Маасом у Берліні у відповідь на запитання до обох дипломатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я планую цього літа відпочити в Україні і не планую їхати за кордон. У нас дуже красива країна, де можна з’їздити і на море, і погуляти по горах. І принагідно, оскільки Гайко Маас ще не визначився, де йому відпочивати, я запрошую його провести літню відпустку в Україні», - сказав Кулеба.

Він також нагадав, що вчора розмовляв з міністром закордонних справ Туреччини, який повідомив, що ця країна буде відкрита для відпочинку українських громадян з 1 липня.

«Ми так само ведемо діалог з країнами ЄС і розраховуємо на їхнє сприятливе позитивне ставлення до українських туристів», - зазначив глава МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, українська делегація на чолі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою прибула до Берліна на переговори з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом. На порядку денному цього політичного візиту деокупація ОРДЛО і Криму; підтримка Німеччиною реформ в Україні, зокрема медичної реформи; надання Україні статусу учасника Програми розширених можливостей НАТО; європейська інтеграція України під час головування Німеччини у Раді ЄС в другій половині 2020 року та інші, зокрема, й історичні питання.