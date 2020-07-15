У Парижі відновив роботу Disneyland

Парк розваг Disneyland у французькій столиці відкрився через 133 дні після закриття у зв’язку зі спалахом коронавірусу (COVID-19).

Про це повідомляє France24.

"Через 133 дні після закриття, Disneyland Paris став останнім французьким великим парком розваг, який відновив свою роботу у середу", – йдеться у повідомленні.

Як зазначає телеканал, водночас діятимуть важливі епідеміологічні заходи.

Так, відвідувачі мають заздалегідь реєструвати свої місця, адже їхня щоденна кількість буде обмежена до 24 тисяч замість 80 тисяч, які були у доступі до пандемії коронавірусу.

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Також гості парку розваг зобов’язані носити маски. Повсюди будуть встановлені антисептики.

Станом на середину дня 15 липня у світі загалом підтверджено 13 497 046 заражень COVID-19, із яких 582 144 – летальні, а 7 882 883 людини вилікувалися.

Фото: istock

Відео: abc7ny.com