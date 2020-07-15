Мальдіви відкрилися для іноземних туристів

Мальдівські острови з 15 липня відкрили туристичні курорти, для в'їзду в країну іноземцям не треба проходити тестування на COVID-19.

Як повідомляє CNN, мандрівникам також не потрібно проходити обов'язковий карантин після прибуття в Міжнародний аеропорт "Велана". Водночас туристи мають обов'язково пред'явити бронь в готелі або на круїзному лайнері.

Пройти перевірку в аеропорту доведеться тільки тим, у кого виявлять симптоми ГРВІ або коронавірусу.

Місцева влада до старту сезону розробили нові правила перебування на курортних островах: з урахуванням соціальної дистанції та заходів безпеки. На курортах також організували місця для ізоляції та лікування хворих.

Як відомо, туризм – одне із найбільших джерел доходу для Мальдівських островів, які заборонили в'їзд іноземних громадян у березні, щоб зупинити поширення коронавірусу.

За весь час на Мальдівах з населенням близько 340 000 осіб було зареєстровано 2 800 випадків зараження COVID-19, 2 300 осіб вже вилікувалися.

Станом на ранок 15 липня у світі загалом підтверджено 13 462 873 заражень COVID-19, із яких 581 317 – летальні, а 7 852 445 людей уже встигли вилікуватися від коронавірусу.